В Кемерове инспекторы ГИБДД поймали за один день более 240 нарушителей

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кемерове в рамках Единого дня безопасности прошли массовые проверки на дорогах. Итоги мероприятия подвели в городской Госавтоинспекции.

В ходе рейдов инспекторы привлекли к ответственности трех нетрезвых водители, более 50 автомобилистов, чьи машины имели нарушения светопропускной способности стекол, а также восемь человек, которые управляли автомобилями, не имея прав. Еще 16 кемеровчан понесли наказание за несоблюдение правил очередности проезда, 23 – за то, что не уступили дорогу не пешеходам.

- Общее количество предотвращенных нарушений со стороны пешеходов составило около 30, со стороны водителей – более 240, - сообщили в ГИБДД Кемерова.