В Кузбассе подросток на питбайке попал в ДТП

В результате столкновения повреждено переднее крыло автомобиля, а сам подросток попал в больницу с тяжелыми травмами. Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

В Ленинске-Кузнецком подросток на спортивном мотоцикле протаранил автомобиль и попал в больницу с черепно-мозговой травмой.

Сотрудники госавтоинспекции выяснили, что 15-летний парень управлял питбайком без прав и специальной защитной экипировки. На перекрестке молодой человек не уступил дорогу приближающемуся справа автомобилю. В итоге: ДТП, помятое переднее левое крыло «Лады Гранты» и травмпункт.

Мотоцикл подростка - подарок от матери, которая и является его собственником. Никаких прав управления транспортными средствами, как и опыта вождения у начинающего мотоциклиста в силу возраста нет. Более того на питбайке, предназначенном только для специальный трасс и бездорожья, парень выехал на улицы частного сектора города Ленинска-Кузнецкого.

В отношении матери подростка составлен протокол за неисполнение обязательств по воспитанию несовершеннолетнего. Также ей предстоит возместить материальный ущерб водителю автомобиля «Лада Гранта», в случае подачи им гражданского иска.

Питбайк – спортивный мини-мотоцикл для мотокросса, мотофристайла и прочих дисциплин. На данный момент эта категория «машин» не приравнена ни к одному из типов транспортных средств и является исключительно спортивным инвентарем, которым могут пользоваться и дети семи-десяти лет. Однако это правило действует только на специально отведенных трассах для занятий и соревнований мотоциклетным спортом. Выезжать на питбайках на дороги общего пользования, а это и асфальтированные городские и даже проселочные дороги, строго запрещено.