Жителям Кировского района Кемерова досрочно вернут горячую воду

Фото: архив "КП"
Фото: Олег УКЛАДОВ
Сегодня в Кемерове досрочно начали запускать горячую воду в дома жителей Кировского района. Об этом сообщили в СГК Кузбасса.
Гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность стартовали в Кировском районе 12 июля и должны были завершиться спустя две недели – 26 июля. Однако специалистам удалось закончить профилактические работы на двое суток раньше намеченного срока.
- Поэтому трубопроводы заполнили, прогрели и дали телефонограммы в управляющие компании о необходимости открыть задвижки для принятия горячей воды в многоквартирные жилые дома, - сообщили в СГК Кузбасса.
В случае перебоев с горячей водой жителям посоветовали обращаться в диспетчерскую своей управляющей компании.