Жителям Кировского района Кемерова досрочно вернут горячую воду

Фото: архив "КП" Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня в Кемерове досрочно начали запускать горячую воду в дома жителей Кировского района. Об этом сообщили в СГК Кузбасса.

Гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность стартовали в Кировском районе 12 июля и должны были завершиться спустя две недели – 26 июля. Однако специалистам удалось закончить профилактические работы на двое суток раньше намеченного срока.

- Поэтому трубопроводы заполнили, прогрели и дали телефонограммы в управляющие компании о необходимости открыть задвижки для принятия горячей воды в многоквартирные жилые дома, - сообщили в СГК Кузбасса.

В случае перебоев с горячей водой жителям посоветовали обращаться в диспетчерскую своей управляющей компании.