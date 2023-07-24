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НовостиОбщество24 июля 2023 8:12

Жителям Кировского района Кемерова досрочно вернут горячую воду

Основные профилактические работы на теплосетях удалось завершить на двое суток раньше
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня в Кемерове досрочно начали запускать горячую воду в дома жителей Кировского района. Об этом сообщили в СГК Кузбасса.

Гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность стартовали в Кировском районе 12 июля и должны были завершиться спустя две недели – 26 июля. Однако специалистам удалось закончить профилактические работы на двое суток раньше намеченного срока.

- Поэтому трубопроводы заполнили, прогрели и дали телефонограммы в управляющие компании о необходимости открыть задвижки для принятия горячей воды в многоквартирные жилые дома, - сообщили в СГК Кузбасса.

В случае перебоев с горячей водой жителям посоветовали обращаться в диспетчерскую своей управляющей компании.