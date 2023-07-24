На кузбасских дорогах выполнили гарантийный ремонт

Подрядчики выполнили гарантийный ремонт на дорогах Кемеровской области. Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

По поручению Сергея Цивилева выполнен гарантийный ремонт на автодорогах Кузбасса. Об этом сообщает администрация правительства региона.

На гарантийном обслуживании сейчас находятся 916 участков транспортных магистралей Кемеровской области. Работы на 396 из них выполнены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», еще на 520 - за счет областной субсидии. На дорогах, находящихся на гарантийном обслуживании, чаще всего встречаются следующие дефекты: разрушение асфальтобетона вокруг люка колодца, просадка колодца, трещины, выбоины, выкрашивание асфальтобетона на проезжей части, образование колейности. Именно эти недостатки подрядчики и устраняют за свой счет. Напомним, гарантия на ремонт кузбасских автодорог составляет пять лет.

- Важно, чтобы жители региона чувствовали себя в безопасности на автомобильных дорогах. В июне мы получили свидетельство об аттестации дорожно-строительной лаборатории на базе института цифры КемГУ, которая обеспечит более высокий уровень проверок, — подчеркнул Сергей Цивилев.

Сейчас лаборатория привлечена к обследованию объектов в восьми муниципалитетах Кузбасса, где ранее был выполнен ремонт автодорог.