В Кузбассе задержали злоумышленницу, обворовавшую пенсионера с ограниченными возможностями здоровья на полмиллиона

Злоумышленница помогала по дому пенсионеру с ограниченными возможностями, а сама переводила его деньги себе на счет Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Новокузнечанка обратилась в полицию и сообщила, что со счета ее бывшего мужа с ограниченными возможностями здоровья похищено почти полмиллиона.

Оказалось, что в течении полугода пенсионер регулярно «терял» свои накопления. С декабря 2022 года было совершено 10 переводов денежных средств со счета мужчины, общей суммой около 500 тысяч рублей.

А проводила эти махинации 31-летняя помощница по хозяйству маломобильного новокузнечанина. Женщина не только приносила продукты и убирала в доме, но и, имея доступ к мобильному телефону пенсионера, переводила деньги себе на счет. Она знала, что потерпевший не сможет самостоятельно проверить баланс и воспользовалась этим. О краже узнала бывшая супруга пенсионера, которая является его доверенным лицом.

Задержанная вернула похищенные деньги, но ее ждет до 6 лет лишения свободы по ст. 158 УК РФ «Кража».