В Кузбассе многодетные семьи могут использовать маткапитал на оплату обучения детей в организациях СПО. Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

С 2023 года многодетные семьи области могут покрывать оплату обучения детей в колледжах и техникумах средствами регионального материнского капитала. Уже 131 многодетная семья направила средства маткапитала на оплату образовательных услуг в 37-ми организациях СПО.

Региональный материнский капитал в размере 130 тысяч рублей является дополнительным к федеральному и выплачивается при рождении или усыновлении третьего ребенка. По распоряжению губернатора Кузбасса, эти средства можно вкладывать не только в улучшение жилищных условий, но и в образование детей. Причем, семья может направить маткапитал не только на образование третьего ребенка, с рождением которого и возникает право на меру, но и старших детей. Возраст студента на дату начала обучения не должен превышать 25 лет.

Также правом на возмещение части затрат на обучение в учреждениях СПО обладают студенты из малоимущих семей, в зачетках которых стоит только «хорошо» и «отлично». В там случае им возмещается 75% и 90% от стоимости обучения соответственно. За второй семестр 2022-2023 года такую поддержку получили 107 студентов на общую сумму 2,543 млн рублей.