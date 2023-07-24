В Кемерове для временного движения открылись важные участки улиц Сибиряков-Гвардейцев и Гагарина

Фото: администрация г. Кемерово.

В областной столице возобновилось движение на улице Сибиряков-Гвардейцев от Мичурина до Крутой, включая мост через Искитимку, и на улице Гагарина от улицы Шорникова до улицы Терешковой.

Напомним, что в связи с этим в городе изменилась организация дорожного движения.

В эти выходные был перекрыт Университетский мост. Как сообщают власти города, полное закрытие моста - необходимая мера, так как во время работ обнаружились критические повреждения конструкций, влияющих на безопасность передвижения по мосту. Их капитальный ремонт откладывали до временного открытия улиц Гагарина и Сибиряков-Гвардейцев.

Специалисты продолжат наблюдать за дорожной ситуацией и при необходимости будут вносить коррективы.