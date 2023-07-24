В Кузбассе прошел национальный праздник «Вардавар»

Фото: министерство культуры и национальной политики Кузбасса.

22 июля 2023 года в «Салаирских Плесах» Гурьевского округа прошел межнациональный праздник «Вардавар», который объединил две тысячи человек из десяти территорий Кузбасса.

«Вардавар» является одним из ключевых праздников Армянской апостольской церкви, посвященный Преображению Господню. Однако участники и гости регионального события смогли познакомиться не только с армянской культурой, но традициями телеутов, казаков, осетин, чувашей, проживающих на территории Кузбасса.

На празднике работала выставка декоративно-прикладного творчества, в которой приняли участие народные умельцы, мастера, представляющие свои творческие работы в различных техниках. Помимо несъедобной красоты гости «Вардавара» смогли продегустировать блюда национальной кухни.