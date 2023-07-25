В Кемерове увековечат память героически погибшей служебной собаки

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу.

В Кемерове установят памятник служебной собаке по кличке Принц, которая трагически погибла 50 лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Кемеровской области.

Недавно юнгвардейцы школы № 74 нашли поврежденный памятник с изображением немецкой овчарки. Оказалось, что мраморный камень был установлен на месте захоронения легендарного пса. Принц был подопечным бывшего начальника подготовки и службы собак внутренних войск МВД СССР и России, полковника в запасе Вячеслава Севодняева. В 1973 году пес, отмеченный за свою работу 33 медалями и знаками отличия, трагически погиб – он был застрелен неизвестным во время прогулки.

Спустя 50 лет место захоронения четвероногого героя в Кемерове оказалось в опасности из-за работ по благоустройству. Росгвардия приняла решение увековечить память о погибшей служебной собаке и перенести после реставрации мемориал на территорию отряда специального назначения «Кузбасс».