В Кузбассе водителя электросамоката оштрафовали после видео в соцсети

Фото: ГИБДД Кузбасса.

В Новокузнецке привлекли к ответственности водителя электросамоката, грубо нарушившего правила дорожного движения. Об инциденте рассказали в ГИБДД Кузбасса.

Полицейские обнаружили нарушителя, просматривая паблики в соцсетях. На одном из опубликованных роликов был запечатлен мужчина на электросамокате, двигавшийся ночью по улице Кирова посередине проезжей части между транспортными потоками.

Сотрудники Госавтоинспекции разыскали лихача - им оказался 25-летний новокузнечанин. Молодой человек признал, что его действия были опасными, и раскаялся в содеянном. На него был составлен протокол по административной статье «Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения», предполагающей штраф в размере 800 рублей.

В ГИБДД Кузбасса напомнили, что при отсутствии тротуаров и велодорожек передвигаться на средствах индивидуальной мобильности можно по обочинам и краю проезжей части. При этом водителям должно быть больше 14 лет, на устройстве должны быть тормозная система, звуковой сигнал, световозвращатели и фара впереди.