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НовостиПроисшествия25 июля 2023 2:18

В Кузбассе ночью сошли с рельсов железнодорожные платформы

ЧП произошло на станции Тайга
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Минувшей ночью на станции Тайга в Кузбассе произошло ЧП с подвижным железнодорожным составом. На месте происшествия работают сотрудники прокуратуры.

Как рассказали в ведомстве, около полуночи три железнодорожные платформы для перевозки контейнеров сошли с рельсов, а затем контейнеры с одной из платформ опрокинулись. В результате происшествия никто не пострадал, поезда не были задержаны, однако оказалось повреждено железнодорожное полотно.

Сейчас Тайгинская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте.