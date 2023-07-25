В Кузбассе ночью сошли с рельсов железнодорожные платформы

Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Минувшей ночью на станции Тайга в Кузбассе произошло ЧП с подвижным железнодорожным составом. На месте происшествия работают сотрудники прокуратуры.

Как рассказали в ведомстве, около полуночи три железнодорожные платформы для перевозки контейнеров сошли с рельсов, а затем контейнеры с одной из платформ опрокинулись. В результате происшествия никто не пострадал, поезда не были задержаны, однако оказалось повреждено железнодорожное полотно.

Сейчас Тайгинская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте.