В Кемерове начали строить новую дорогу в Ленинском районе

Фото: телеграм-канал Дмитрия Анисимова.
В Кемерове приступили к строительству новой дороги - северного проезда в микрорайоне №74 Ленинского района. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Дмитрий Анисимов.
Новый двухполосный участок свяжет улицу Ворошилова и бульвар Строителей.
Сейчас подрядчик ведет разработку котлована для устройства трубопровода, ливневой канализации и замены грунта. На участке дороги будет уложен асфальт, построены технические тротуары и линия освещения.
Работы планируется завершить уже этой осенью.