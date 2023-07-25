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НовостиОбщество25 июля 2023 2:30

В Кемерове начали строить новую дорогу в Ленинском районе

Северный проезд в микрорайоне №74 обеспечит доступ к новым жилым домам со стороны бульвара Строителей
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: телеграм-канал Дмитрия Анисимова.

Фото: телеграм-канал Дмитрия Анисимова.

В Кемерове приступили к строительству новой дороги - северного проезда в микрорайоне №74 Ленинского района. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Дмитрий Анисимов.

Новый двухполосный участок свяжет улицу Ворошилова и бульвар Строителей.

Сейчас подрядчик ведет разработку котлована для устройства трубопровода, ливневой канализации и замены грунта. На участке дороги будет уложен асфальт, построены технические тротуары и линия освещения.

Работы планируется завершить уже этой осенью.