В Новокузнецке задержали восемь авиарейсов из-за тумана

Фото: архив "КП" Фото: Иван ВИСЛОВ

Сегодня, 25 июля, в новокузнецком аэропорту имени Б.В. Волынова из-за утреннего тумана были задержаны восемь авиарейсов. Транспортная прокуратура организовала проверку.

Так, в связи с неблагоприятными погодными условиями не смогли улететь по расписанию самолеты авиакомпании «Северный ветер» из Санкт-Петербурга и Казани и в обратном направлении, а также самолеты компаний «Аэрофлот» и «Сибирь» из Москвы и обратно. Для некоторых пассажиров задержка рейсов составила около 5 часов.

Новокузнецкая транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия по защите прав потребителей. В случае нарушения прав пассажиров в период ожидания рейсов, необходимо звонить дежурному прокурору Западно-Сибирской транспортной прокуратуры по телефону: +7 (913) 921-70-00.