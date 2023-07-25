В Кузбассе стартовали чемпионат и первенство России по парашютному спорту. Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

На аэродроме «Танай» пройдут чемпионат и первенство России по парашютному спорту. Федерация парашютного спорта России сообщает, что соревнования пройдут с 23 июля по 13 августа. Участие в них примут более 100 лучших спортсменов из 20-ти субъектов России. Комплекты медалей будут разыграны в 11 дисциплинах.

Кузбасс представят 15 спортсменов, победители чемпионатов России и призеры чемпионата мира «Мондиаль-2020», который также проводился на аэродроме «Танай» Промышленновского округа. Как отметил губернатор Сергей Цивилев, парашютный спорт в регионе активно развивается, в гости в Кузбасс регулярно приезжают спортсмены со всей страны, проходят обучения и юные парашютисты.

На чемпионате и первенстве России будут выступать юниоры 16-24 лет в трех дисциплинах: «точность приземления — личная», «акробатика», «двоеборье».

По итогам соревнований будет сформирован список кандидатов в состав сборных команд России в разных возрастных категориях для участия в международных стартах.