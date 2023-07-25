В больницах Кузбасса проводятся работы по капитальному ремонту

В планах реновации ФАПы, больницы и поликлиники городов и сел Кузбасса. Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

В регионе проводится капитальный ремонт городских и сельских медицинских организаций. Работы ведутся в программы модернизации первичного звена, нацпроект «Здравоохранение».

Завершается реставрация и ремонт в фельдшерско-акушерских пунктах села Воскресенка и деревни Красная Тайга. ФАПы не ремонтировались с 1985 года, как были сданы в эксплуатацию. Теперь там новые пластиковые окна, кровля, отопительная система и инженерные коммуникации. Также теперь пункты оборудованы пандусами для доступности передвижения маломобильных пациентов и мам с колясками.

Дальше по плану завершение ремонтных работ в стационаре больницы им. А.М. Назаренко города Березовский и улучшение терапевтического корпуса Чебулинской районной больницы. Так реновация медучреждений позволит более 50 тысячам кузбассовцев с комфортом следить за своим здоровьем.