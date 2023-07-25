Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 июля 2023 5:56

В больницах Кузбасса проводятся работы по капитальному ремонту

Медицинские учреждения становятся комфортнее для пациентов и врачей
Елизавета ТЕЛЬМАНОВА
В планах реновации ФАПы, больницы и поликлиники городов и сел Кузбасса.

В планах реновации ФАПы, больницы и поликлиники городов и сел Кузбасса.

Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

В регионе проводится капитальный ремонт городских и сельских медицинских организаций. Работы ведутся в программы модернизации первичного звена, нацпроект «Здравоохранение».

Завершается реставрация и ремонт в фельдшерско-акушерских пунктах села Воскресенка и деревни Красная Тайга. ФАПы не ремонтировались с 1985 года, как были сданы в эксплуатацию. Теперь там новые пластиковые окна, кровля, отопительная система и инженерные коммуникации. Также теперь пункты оборудованы пандусами для доступности передвижения маломобильных пациентов и мам с колясками.

Дальше по плану завершение ремонтных работ в стационаре больницы им. А.М. Назаренко города Березовский и улучшение терапевтического корпуса Чебулинской районной больницы. Так реновация медучреждений позволит более 50 тысячам кузбассовцев с комфортом следить за своим здоровьем.