В Кузбассе выделили 3,4 млрд рублей на программу переселения граждан с подработанных территорий

Участники заседания обсудили проблемы и пути их решения при переселении граждан с подработанных территорий. Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

На совместном заседании губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, комиссии Государственного Совета России по направлению «Энергетика» и Координационного совета при Общественной палате РФ по нацпроектам обсуждался вопрос переселения граждан с подработанных территорий ликвидированных угольных шахт региона. Участники заседания обсудили проблемы и пути их решения при переселении граждан с территорий, подвергающихся влиянию подземных горных разработок.

Губернатор Кузбасса отметил, что в регионе увеличено финансирование программы почти в шесть раз, что значительно ускорило переселение жителей шахтерских городов в комфортные и безопасные условия.

В этом году на реализацию программы переселения людей с подработанных территорий в Кузбассе выделили рекордные 3,4 млрд рублей. В планах на 2023 год переселить 753 семьи, за первые два квартала уже переселили 455 семей, это 60% от запланированного числа жителей. Регион идет с опережением.

Для завершения реализации проекта и переселения 1574 семей в Кузбассе запланировано финансирование в размере 7,5 млрд рублей на 2024-2025 года.