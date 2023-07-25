Супругам из Кузбасса грозит шесть лет тюрьмы за мошенничество с материнским капиталом

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В Ленинске-Кузнецком в суд направлено уголовное дело о мошенничестве с материнским капиталом. Об этом сообщили в прокуратуре Кузбасса.

Супруги продали свой дом соседям, однако вскоре приобрели это же жилище, но уже с использованием средств материнского капитала. Таким образом они обналичили более 500 тысяч рублей, при этом никак не улучшили для детей жилищные условия.

Семейную пару обвинили в мошенничестве при получении социальных выплат (ч. 3 ст. 159.2 УК). Мужчина и женщина полностью признали вину. Теперь суду предстоять определить наказание для них. По закону за совершенное преступление им грозит до 6 лет лишения свободы.