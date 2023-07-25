Жители южной агломерации Кузбасса собрали гуманитарный груз для бойцов в зоне СВО

Фото: телеграм-канал Сергея КУЗНЕЦОВА

Вещи загрузили в УАЗ, который тоже оставят военнослужащим.

Как рассказал в своем телеграм-канале глава южной столицы Кузбасса Сергей Кузнецов, автомобиль повышенной проходимости приобретен на личные средства депутатов городского Совета для нужд одной из воинских частей Министерства обороны РФ, располагающейся на территории Луганской Народной Республики. В этой части большинство сейчас составляют кузбассовцы.

Вместе с УАЗом отправлены снаряжение и гуманитарная помощь для участников специальной военной операции общим весом около одной тонны. А сотрудники муниципального трамвайно-троллейбусного депо передали необходимые шины и масла.

Напомним, что с начала СВО в Новокузнецке действует благотворительный фонд, куда поступают взносы от предприятий и неравнодушных граждан. Всего на сегодняшний день на его счет перечислено более 11 миллионов рублей.