Новокузнецк удерживает лидерство во всероссийской экологической акции

Фото: телеграм-канал Олега ИВЛЕВА

Еще одна неделя акции #Выбираючистыйвоздух позади. И неизменным остается уверенное лидерство в ней южной столицы Кузбасса.

Об этом в своем телеграм-канале рассказал министр природных ресурсов и экологии Кузбасса Олег Ивлев.

Напомним, что всероссийская акция «Выбираю чистый воздух» проходит второй год подряд. Для участия в ней необходимо выполнить всего несколько условий: начать использовать альтернативные способы передвижения по городу (ходьбу, бег, езду на велосипеде, самокате, роликах, скейтборде и прочее), а также сообщать о пройденных километрах в социальных сетях.

Сразу 677,2 км в копилку #новокузнецк добавили участники традиционного легкоатлетического забега «Кузнецкая крепость-1618». В этом году спортивное мероприятие было приурочено к празднованию 405-летия города.

Участники забега пробежали по территории музея-заповедника «Кузнецкая крепость» и близлежащим улицам. В общей сложности в мероприятии приняли участие порядка 500 человек (100 детей пробежали по 300 метров, 400 взрослых - по 1618 метров).

Воспитанники дошкольных учреждений (от 3 до 7 лет) преодолели короткую дистанцию по траве. Длина остальной дистанции 1618 м символизирует год основания Новокузнецка.

Также в копилку акции #Выбираючистыйвоздух добавились новые 506,3 км от новокузнецких экологов.

Новокузнецк уверенно лидирует, набрав 63885 чистых километров. Для сравнения - у занимающих второе место череповчан в активе 47410,47 километра. Кемерово по-прежнему девятый - 1377,17 километра.