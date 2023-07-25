В Кузбассе модернизируют 14 школ

Фото: пр5есс-служба АПК

Работы проводятся по губернаторской программе «Моя новая школа», которую Сергей Цивилев инициировал в 2019 году.

За это время в регионе капитально отремонтировали и переоснастили 29 образовательных учреждений. В нынешнем году в программу включили еще 14 объектов. Также, как уточнили в пресс-службе администрации правительства Кузбасса, в новом учебном году примут учеников четыре школы, которые ремонтируют по федеральной программе. При этом работы не ограничиваются капитальным ремонтом помещений, а направлены на создание современных цифровых школ.

- Детям нужны и условия для реализации в творческих, научных, спортивных направлениях. Юные кузбассовцы, независимо от места проживания, могут получать необходимые для дальнейшего развития знания и навыки, - отметил глава региона.

Так, в числе обновляемых объектов нынешнего года единственное в пгт Верх-Чебула общеобразовательное учреждение. Капитальный ремонт в нем не проводился более 20 лет. На сегодняшний день строители полностью обновили кровлю школы, гидроизолируют наружные стены и фундамент, укладывают дренажные трубы. На 90% завершена реконструкция внутренних стен, монтаж электропроводки, системы отопления, вентиляции, канализации и водоснабжения.