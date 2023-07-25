В Кузбассе оштрафовали мужчину за его любовь к пению

Своим пением новокузнечанин мешал спать соседям. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В дежурную часть отдела полиции в Новокузнецке обратились жильцы одного из домов с жалобами на громкого соседа, который мешает отдыхать в вечернее время.

Оказалось, что нарушителем тишины был 51-летний мужчина, который уж сильно любит петь во время распития спиртных напитков. С нарушителем проведена профилактическая беседа. Сотрудникам полиции народный певец признался, что даже и не знал, что мешает окружающим.

В отношении нарушителя составлен протокол за нарушение тишины и покоя граждан. В качестве наказания предусматривается административный штраф в размере до одной тысячи рублей.