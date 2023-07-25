В Кузбассе отдохнут школьники из донбасской Горловки

Фото: пресс-служба АПК

Горловка является городом-побратимом кузбасского Прокопьевска, кроме того, 12 июня 2022 года между правительством Кузбасса и администрацией Горловки было подписано соглашение о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Сейчас в Кузбасс приехали на отдых 36 детей в возрасте от 10 до 16 лет и четверо сопровождающих.

- Мы должны поддерживать жителей Донбасса, которые столько лет живут в тяжелейших условиях. Дети, оказавшиеся в условиях боевых действий, тяжело переживают происходящие события, и команда Кузбасса не может оставаться в стороне - мы стараемся помогать, в том числе с организацией летнего познавательного отдыха, - отметил Сергей Цивилев.

Для гостей по поручению главы региона подготовили разнообразную культурно-экскурсионную и спортивную программу. Они побывают в Кемерове, Новокузнецке, на одном из конных заводов и угольном разрезе. А также смогут выполнить нормативы комплекса ГТО.