26 июля Сергей Цивилев ответит на вопросы кузбассовцев

Прямая линия Сергея Цивилева начнется в 12.00. Фото: Андрей МИНАЕВ

В среду, 26 июля с 12.00 начнется прямая линия губернатора Сергея Цивилева. Об этом сообщает пресс-служба администрации правительства региона.

Трансляцию можно будет посмотреть в эфире телеканалов «Кузбасс Первый», «Сибирь-24» и «Россия 24», в эфире радио «Кузбасс FM», а также на официальной странице главы региона в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Вопросы для губернатора можно оставить на платформе «Кузбасс Онлайн», а 26 июля, в день эфира - по многоканальному телефону 8 (3842) 900-399 с 9.00 до окончания прямой линии.