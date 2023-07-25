Житель Кузбасса поверил мошенникам и потерял 300 тысяч рублей

Житель Кузбасса скачал приложение удаленного доступа и потерял 300 тысяч рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

37-летний мужчина из Анжерос-Судженска обратился в местную дежурную часть полиции с заявлением о хищении неизвестным крупной суммы денег, оформленной в кредит.

Выяснилось, что лжесотрудник банка в телефонном разговоре убедил мужчину скачать приложении удаленного доступа. Это срочно и необходимо, потому что мошенники уже пытаются оформить ненужные кредиты на имя потерпевшего, и якобы с помощью этого приложения банк сможет предотвратить любую опасность и сохранить средства. Выполнив требование «сотрудника банка», в официальном мобильном приложении банка увидел, что на его имя оформлен кредит на 300 тысяч рублей, а все денежные средства похищены.

Пользуясь такой мошеннической схемой, злоумышленники просят «жертву» зайти в магазин приложений и скачать на смартфон специальную сервисную программу, а затем сообщить код для подключения к нему. Если озвучить эти данные, третьи лица получат дистанционный доступ к смартфону и к одноразовым кодам из СМС.

В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности подозреваемого. Преступника, в соответствии с санкциями статьи, ждет до 6 лет лишения свободы.