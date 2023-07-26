В Кемерове пьяный автомобилист выехал на встречную и устроил ДТП

Фото: ГУ МВД по Кемервоской области.

В Кемерове осудили 33-летнего автомобилиста, спровоцировавшего ДТП, в котором пострадала пенсионерка. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

ЧП произошло в августе 2022 года на улице Ноябрьской. Мужчина, будучи нетрезв и не имея прав, сел за руль автомобиля «Хонда Стрим». Он двигался на высокой скорости и, не справившись с управлением, вылетел на встречную полосу и врезался в «Тойота Калдина» под управлением 74-летней кемеровчанки. Пожилая женщина была госпитализирована с серьезными травмами.

На мужчину было заведено дело. Суд признал фигуранта виновным и приговорил к 3,5 годам лишения свободы условно. Также виновника аварии обязали возместить пострадавшей женщине моральный вред в размере 300 000 рублей.