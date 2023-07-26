Пошел к приятелю: в Кузбассе пропавшего без вести ребенка нашли в гостях

Фото: архив "КП" Фото: Кирилл ЧАЩИН

В Прокопьевске полицейские нашли пропавшего 10-летнего ребенка. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Накануне в полицию обратилась 29-летняя женщина. Она рассказала, что ее сын пошел в гости к отцу, однако до него так и не дошел. Родители пытались найти мальчика сами, но не смогли.

К поискам подключились инспекторы по делам несовершеннолетних, сотрудники госавтоинспекции и патрульно-постовой службы, а также следственно-оперативная группа. Ориентировку на пропавшего мальчика передали нарядам, задействованным в системе единой дислокации. В итоге уже через 30 минут пропавшего нашли – он был в гостях у своего приятеля. Мальчик пояснил полицейским ребенок, что встретил знакомого и решил у него переночевать.

Инспекторы по делам несовершеннолетних провели с ребенком профилактическую беседу, а на маму составили административный протокол. Собранные материалы направлены на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних.