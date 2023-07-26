Кемеровским автомобилистам напомнили об изменении организации дорожного движения у цирка

Фото: администрация г. Кемерово.

Кемеровская Госавтоинспекция напомнила автомобилистам об изменении организации дорожного движения на пересечении Красноармейского моста с улицей Соборной.

После открытия участков улиц Гагарина и Сибиряков-Гвардейев и закрытия Университетского моста была изменена схема движения в центре города для повышения пропускной способности. Так, накануне специалисты перенастроили фазы светофоров на пересечении Красноармейского моста с улицей Соборной перед цирком. Теперь на этом перекрестке поворачивать налево в сторону проспекта Притомского можно с двух полос, а не с одной как раньше.

В ГИБДД Кемерова призвали водителей ездить на данном участке не по привычке, а руководствоваться установленными дорожными знакамии. Это поможет избежать заторов.