В Кемерове отремонтировали улицу Ноградскую

Фото: администрация г. Кемерово.

В Кемерове подрядчики завершили основные работы улице Ноградской и сейчас готовятся к приемке. Об этом рассказал мэр города Дмитрий Анисимов.

В этом боду был приведен в порядок участок от улицы 50 лет Октября до улицы Кирова. Рабочие уложили два слоя асфальта, установили новые бордюрные камни, люки колодцев и ливневок, а также нанесли разметку и поставили знаки.

Кроме того, был обновлен тротуар по обе стороны Ноградской.

- С подрядчиками согласовывали сохранение единой концепции укладки двухцветной плитки разного размера, как это делали в прошлом году на улице Кирова и в парке Жукова, - отметил градоначальник.

Напомним, что работы на участке велись в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».