Новый маммограф и две ультразвуковые диагностические системы поступили в кузбасские больницы

Фото: пресс-служба АПК.

В Кузбассе в две больницы приобретено новое оборудование. Об этом сообщили в пресс-службе администрации регионального правительства.

Так, в Кемеровскую городскую клиническую поликлинику № 5 имени поступили две ультразвуковые диагностические медицинские системы общей стоимостью 7 млн рублей. Деньги на приобретение техники были выделены из областного бюджета. А в Гурьевской районной больнице благодаря программе модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение» появился современный цифровой маммограф стоимостью 14 млн рублей.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев отметил, что качественная медицинская помощь должна быть доступна для всех кузбассвовцев, независимо от места их проживания.

- При обновлении диагностического медоборудования обращаем внимание на самые современные и эффективные аппараты, которые позволяют выявить заболевания на ранних стадиях и вовремя начать лечение. Работу по оснащению медорганизаций будем продолжать, — подчеркнул Сергей Цивилев.