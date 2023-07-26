В Кузбассе драгдилеру грозит пожизненное лишение свободы за контрабанду около 70 килограммов наркотиков

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

В Кузбассе 34-летнему мужчине грозит пожизненное лишение свободы за контрабанду и покушение на сбыт крупной партии наркотиков. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Новокузнечанин перевозил запрещенные вещества в Россию под видом бетонных блоков. Вместе с сообщниками – они сейчас тоже находятся под следствием - он покупал партию каменных плит, под внешний вид которых впоследствии готовились муляжи с наркотиками, а затем контролировал перевозку груза. Хранил запрещенные вещества мужчина на складе в Новосибирске, часть перевез в Промышленновский округ в оборудованный тайник.

Наркоторговца задержали в ноябре 2022 года. Во время обыска полицейские нашли у него около 70 килограммов зелья.

- Установлено, что на банковский счет обвиняемого от преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков поступило более 2,5 млн рублей. Часть денег он легализовал, оплачивая электроэнергию и ежемесячную аренду помещения, - сообщили в полиции.

Сейчас уголовное дело направлено на рассмотрение в Промышленновский районный суд.