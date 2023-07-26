В Кузбассе дети участников СВО получат право бесплатного проезда на пригороде

Фото: Леонид СКЛЮЕВ/fotobus.msk.ru.

В Кузбассе внесут поправки в региональный закон о бесплатном проезде на транспорте для детей участников специальной военной операции. Об этом стало известно в ходе прямой линии губернатора Сергея Цивилева, которая состоялась в среду, 26 июля.

На прямую линию обратился студент КузГТУ, который не может воспользоваться льготой по бесплатному проезду по межгороду - он живет в Березовском, и его автобусный маршрут считается пригородным. В региональном же законе прописано, что в течение десяти месяцев, кроме июля и августа, детям участников специальной военной операции оплачивается проездной в междугородном транспорте.

Сергей Цивилев отметил, что Березовский действительно не подпадает под действие этого закона, и поручил Министерству транспорта Кузбасса пересмотреть эту норму, чтобы все дети участников СВО могли бесплатно ездить не только на межгороде, но и в пригороде. Кроме того, Сергей Цивилев обратился к депутатам кузбасского парламента с просьбой поддержать эту инициативу и как можно быстрее внести необходимые изменения, чтобы дети участников СВО из пригорода также могли ездить бесплатно.

Напомним, в Кузбассе разработан и действует большой комплекс мер поддержки военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции на Украине, и членов их семей.