В Кузбассе впервые с начала пандемии коронавируса не выявлен ни один заболевший

Фото: архив "КП" Фото: Ксения Высотина

В Кузбассе впервые с начала пандемии коронавируса за сутки не выявлено ни одного заболевшего. Об этом свидетельствуют данные Центра ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

Так, за последние два дня было зарегистрировано по два новых случая COVID-19, а сегодня – ноль. Также второй день подряд не фиксируются летальные исходы.

За весь период наблюдений в регионе коронавирусом заболели 228 512 человек, 225 365 из них выздоровели, 3 086 скончались, 61 находится на лечении.