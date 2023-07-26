Сергей Цивилев: в Кузбассе ограничат продажу энергетиков детям

Фото: пресс-служба АПК.

В Кузбассе ограничат продажу энергетических напитков детям. Об этом сообщил губернатор Сергей Цивилев во время прямой линии 26 июля.

Главе региона поступил вопрос от пользователя соцсети, касающийся продажи энергетиков несовершеннолетним. По словам горожанина, в Санкт-Петербурге существует запрет на реализацию таких напитков подросткам до 18 лет, а в Кемерове энергетики продают детям школьного возраста.

В ответ губернатор сообщил, что в регионе разработан проект областного закона «Об установлении ограничений в сфере розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе безалкогольных энергетических напитков». Документ предполагает ограничение продажи детям безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе безалкогольных энергетиков.

Планируется запретить реализацию таких напитков как в магазинах, так и через торговые автоматы, а также в детских, молодежных, образовательных, медицинских организациях и на прилегающих к ним территориях, в организациях культуры, физкультурно-спортивных организациях, а также в спортивных сооружениях.