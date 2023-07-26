Западные санкции не повлияют на газификацию Кузбасса

Западные санкции никак не повлияют на процесс газификации региона. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители села Силино Кемеровского муниципального округа обратились к Сергею Цивилеву с вопросом о газификации. В их поселок вот-вот должны провести газ, поэтому их беспокоит вопрос санкций: не получится ли так, что из-за наложенных западными странами ограничений процесс газификации будет сдвинут.

Губернатор поспешил успокоить кузбассовцев, что западные санкции никак на процесс не влияют. До конца 2024 года в регионе планируют подвести трубы к 20 тысячам домовладений в 20 населенных пунктах, где уже есть газораспределительные сети. А к 2031 году «голубое топливо» придет в 39 тысяч домов в 27 городах и поселках области.

Напомним, в апреле этого года губернатор Сергей Цивилев и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер обсудили ход реализации программы газификации региона. До 2025 года «Газпром» проведет «голубое топливо» в населенные пункты в Кемеровском, Новокузнецком, Прокопьевском и Топкинском муниципальных округах. Кроме того, в конце 2022 года была достигнута договоренность о строительстве новых газораспределительных станций в Анжеро-Судженске, Ленинске-Кузнецком, Плотниково и в Шерегеше.

Добавим, что программа газификации региона реализуется по поручению президента России Владимира Путина.