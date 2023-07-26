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НовостиОбщество26 июля 2023 7:49

Западные санкции не повлияют на газификацию Кузбасса

Сергей Цивилев заверил кузбассовцев, что западные санкции никак не повлияют на процесс газификации региона
Екатерина САРДАКОВА
Екатерина САРДАКОВА
Западные санкции никак не повлияют на процесс газификации региона.

Западные санкции никак не повлияют на процесс газификации региона.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители села Силино Кемеровского муниципального округа обратились к Сергею Цивилеву с вопросом о газификации. В их поселок вот-вот должны провести газ, поэтому их беспокоит вопрос санкций: не получится ли так, что из-за наложенных западными странами ограничений процесс газификации будет сдвинут.

Губернатор поспешил успокоить кузбассовцев, что западные санкции никак на процесс не влияют. До конца 2024 года в регионе планируют подвести трубы к 20 тысячам домовладений в 20 населенных пунктах, где уже есть газораспределительные сети. А к 2031 году «голубое топливо» придет в 39 тысяч домов в 27 городах и поселках области.

Напомним, в апреле этого года губернатор Сергей Цивилев и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер обсудили ход реализации программы газификации региона. До 2025 года «Газпром» проведет «голубое топливо» в населенные пункты в Кемеровском, Новокузнецком, Прокопьевском и Топкинском муниципальных округах. Кроме того, в конце 2022 года была достигнута договоренность о строительстве новых газораспределительных станций в Анжеро-Судженске, Ленинске-Кузнецком, Плотниково и в Шерегеше.

Добавим, что программа газификации региона реализуется по поручению президента России Владимира Путина.