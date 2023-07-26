Шерегеш может стать городом в 2024 году

Поселок Шерегеш скоро станет городом. Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

Стали известны примерные сроки, когда Шерегешу присвоят статус города. О ходе подготовки этого процесса стало известно во время прямой линии губернатора Сергея Цивилева в среду, 26 июля.

По словам и.о главы Таштагольского района Сергея Попова, местный Совет народных депутатов уже внес инициативу о переименовании в кузбасский парламент. Но для ее утверждения требуется еще одобрение жителей. Поэтому, районные власти в ближайшее время планируют провести общественное обсуждение по этому поводу.

Если жители поддержат инициативу, статус города Шерегеш получит уже в начале 2024 года.

Тем временем, в связи с предстоящим изменением статуса поселка в Шерегеше в настоящее время проводится реконструкция местной школы, возведение новых детских садов и обустройство городской инфраструктуры.