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НовостиПроисшествия27 июля 2023 1:24

В Кузбассе пропал без вести 13-летний подросток

Школьник в желтой футболке ушел из дома и не вернулся
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: Лиза Алерт Кузбасс.

Фото: Лиза Алерт Кузбасс.

В Новокузнецком районе пропал без вести 13-летний Давронбек Комилов. Ориентировку с приметами подростка опубликовали в соцсетях волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Кузбасс».

26 июля школьник ушел из дома в селе Косеноково и не вернулся.

Сообщается, что пропавший среднего роста (162 см), нормального телосложения, у него темно-русые волосы, зеленые глаза. Он был одет в желтую футболку, желто-синие шлепанцы.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении подростка или готов оказать помощь в его поисках, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52.