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НовостиОбщество27 июля 2023 5:35

В Кемерове в 150 автобусах установят форточки

Дополнительные окна монтируют для улучшения вентиляции
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: администрация г. Кемерово.

Фото: администрация г. Кемерово.

В Кемерове для улучшения вентиляции планируется смонтировать дополнительные форточки в 150 автобусах. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Специалисты «Кемеровской транспортной компании» начали устанавливать окна в глухих стеклопакетах месяц назад. Форточки делают на средней площадке автобуса, где во время поездки скапливается больше всего пассажиров. Замена одного стеклопакета - процесс трудоемкий. На линию после модернизации автобус может выйти только через три-четыре дня - нужно, чтобы просох герметик.

- Улучшить таким способом вентиляцию планируется в 150 автобусах. Часть из них уже оборудована дополнительными форточками и работает на городских маршрутах, - сообщили в мэрии.