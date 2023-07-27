В Кемерове 17 автобусов поедут по-новому из-за перекрытия улицы

Фото: администрация г. Кемерово.

В Кемерове на несколько дней изменится схема движения автобусов по Ленинградскому проспекту в связи с ремонтными работами. Об этом предупредили в городской администрации.

Завтра энергетики приступят к реконструкции тепловых сетей на перекрестке проспекта Ленинградского и улицы Стройотрядовской.

Фото: СГК Кузбасса.

В связи с этим проезжая часть в этом районе будет полностью перекрыта, общественный транспорт пустят по новому маршруту. Схема движения автобусов по Ленинградскому проспекту будет изменена с 21:00 пятницы, 28 июля, до 06:00 понедельника, 31 июля.

По-другому поедут 17 автобусных маршрутов:

- №8: проспект Химиков – проспект Комсомольский - ул. Марковцева – б-р Строителей и далее своим маршрутом;

- №13, №18, №85: проспект Ленинградский – проспект Химиков – проспект Комсомольский – ул. Марковцева - б-р Строителей и далее своими маршрутами;

- №27, №49, №105а, №171э, №327э: проспект Ленинградский - проспект Химиков – проспект Комсомольский - д.п Комсомольский – в прямом и обратном направлениях;

- №1, №3, №81: б-р Строителей – ул. Марковцева – проспект Комсомольский – проспект Химиков – б-р Строителей и далее своими маршрутами;

- №26, №31, №144: б-р Строителей – ул. Марковцева – проспект Комсомольский – проспект Химиков – проспект Ленинградский и далее своими маршрутами;

- №141: при движении из с.о Черемушки: б-р Строителей – проспект Химиков – проспект Ленинградский – ТРК «Променад-2»;

- № 244: при движении из с/за «Суховский»: проспект Комсомольский - проспект Химиков - проспект Ленинградский – проспект Октябрьский.