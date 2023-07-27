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НовостиОбщество27 июля 2023 9:10

Егор Шип, Линда и Найк Борзов: названы музыкальные хедлайнеры фестиваля «НЕБОФЕСТ» в Кемерове

Мероприятие пройдет 20 августа
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: администрация г. Кемерово.

Фото: администрация г. Кемерово.

Хедлайнерами фестиваля «НЕБОФЕСТ», который пройдет 20 августа на аэродроме «Кемерово-Северный», станут Егор Шип, Линда и Найк Борзов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фестиваль «НЕБОФЕСТ» мультиформатный. Гостей ждет обширная парашютная программа, граффити-фестиваль, спортивно-развлекательные активности, работа фуд-корта с разнообразной кухней.

Музыкальную программу откроет исполнитель из лейбла Black Star, известный по таким трекам, как «Пикачу» и «Dior» Егор Шип. Следом за ним на сцену выйдет Линда, а закроет фестиваль ставший уже ежегодным гостем Найк Борзов.