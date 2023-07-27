Дожди и жара: синоптики Кузбасса дали прогноз погоды на последние дни июля

Фото: архив "КП" Фото: Мария ЛЕНЦ

Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на выходные.

В пятницу, 28 июля, ночные температуры составят +11…+16 градусов, дневные +23…+28 градусов. Ветер будет западных и северо-западных направлений, 3-8 метров в секунду с порывами ночью до 14 метров в секунду, днем - до 17 метров в секунду. Возможны кратковременные дожди, грозы, ночью и утром местами туманы.

В субботу, 29 июля, ночью столбики термометров покажут +11…+16 градусов, днем +21…+26 градусов. Ветер подует северо-западный 3-8 метров в секунду, порывы будут достигать 18 метров в секунду. По области прогнозируются кратковременные дожди, по югу пройдут сильные дожди, ливни и грозы.

В воскресенье, 30 июля, ночью температура будет +11…+16 градусов, днем +24…+29 градусов. Ветер будет по-прежнему северо-западный, но немного усилится – до 4-9 метров в секунду с порывами до 18 метров в секунду. Местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных территориях региона при грозах сильные дожди, ливни.