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НовостиПроисшествия28 июля 2023 1:31

В Кузбассе у неадекватной матери отобрали ребенка

Нетрезвую мамашу привлекли к ответственности в Новокузнецке благодаря неравнодушным жителям
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Кирилл ЧАЩИН

В Новокузнецке благодаря бдительности горожан неадекватную женщину, чей малыш находился в опасности, привлекли к ответственности. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Жители заметили в Саду Металлургов странную молодую женщину с коляской: мамаша шаталась, еле стояла на ногах, «зависала». Волнуясь за ребенка, горожане вызвали полицию и до приезда правоохранителей не давали женщине уйти.

Матерью 10-месячного мальчика оказалась 33-летняя жительница Новокузнецка.

- Учитывая, что нарушительница имела явные признаки опьянения и не контролировала свои действия, полицейскими было принято решение поместить ребенка в специализированное учреждение, - отметили в ГУ МВД по Кемеровской области.

На женщину составили административный протокол. Материалы будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних, где рассмотрят вопрос о дальнейшей судьбе ребенка. Семья была взята на контроль в полиции.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Мамашу могут привлечь по административным статьям о появлении в общественном месте в состоянии опьянения и употреблении наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача.

Полиция Кузбасса поблагодарила горожан за неравнодушие.