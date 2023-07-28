Кемеровские врачи вернули пациенту способность двигать кистью руки

Фото: телеграм-канал ККБСМП Подгорбунского.

Врачи ККБСМП Подгорбунского спасли мужчину, рука которого попала в бетономешалку. Об инциденте рассказали в пресс-службе медучреждения.

В результате ЧП житель Красноярска получил серьезную травму кисти: были повреждены сухожилия, нервы и сломаны кости. Мужчина не мог сгибать и разгибать пальцы. За помощью он обратился к специалистам отделения травматологии и ортопедии №1.

Медики пересадили на ладонь пациента кожу с предплечья - это позволило убрать рубец и обеспечить функцию сгибания и разгибания в пальцах кисти. Параллельно было выполнено сшивание нервов и восстановление целостность костей кисти с помощью металлических спиц.

Операция длилась 4,5 часа и прошла успешно. Сейчас пациент выписан и готовится вернуться к своей привычной жизни.