В Кузбассе ограничения по коронавирусу продлили до конца августа

Фото: архив "КП" Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

В Кузбассе коронавирусные ограничения продлили до конца лета, несмотря на спад заболеваемости.

В распоряжении губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, опубликованном в электронном бюллетене правительства 27 июля, говорится, что ограничительные мероприятия, введенные в регионе в связи с коронавирусной инфекцией, продлеваются до 31 августа 2023 года.

Напомним, что сейчас в Кузбассе наблюдается спад заболеваемости COVID-19. На этой неделе впервые с начала пандемии за сутки не было зафиксировано ни одного нового случая коронавируса. За минувший день новых заболевших было семь человек.