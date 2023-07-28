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НовостиОбщество28 июля 2023 4:19

В Кузбассе ограничения по коронавирусу продлили до конца августа

Сейчас в регионе наблюдается спад заболеваемости
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

В Кузбассе коронавирусные ограничения продлили до конца лета, несмотря на спад заболеваемости.

В распоряжении губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, опубликованном в электронном бюллетене правительства 27 июля, говорится, что ограничительные мероприятия, введенные в регионе в связи с коронавирусной инфекцией, продлеваются до 31 августа 2023 года.

Напомним, что сейчас в Кузбассе наблюдается спад заболеваемости COVID-19. На этой неделе впервые с начала пандемии за сутки не было зафиксировано ни одного нового случая коронавируса. За минувший день новых заболевших было семь человек.