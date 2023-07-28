В Кузбассе подросток провел ночь в лесу после ссоры с родителями

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новокузнецком районе полицейские нашли пропавшего 13-летнего школьника на чердаке заброшенной постройки. Обстоятельства произошедшего рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Ребенок ушел из дома после ссоры с родителями. Сначала мать с отцом пытались найти сына самостоятельно, но к вечеру, когда они поняли, что не смогут это сделать, обратились за помощью в полицию.

Инспекторы ПДН, участковые уполномоченные полиции, оперативники уголовного розыска и волонтеры искали ребенка всю ночь, осматривая территорию поселка и прилегающий лесной массив. Утром один из патрулей обнаружил подростка на чердаке заброшенной постройки. Школьник пояснил, что ночь провел в лесу.

- Противоправных действий в отношении школьника не совершалось. Инспекторы ПДН провели с подростком профилактическую беседу, после чего передали родителям, - сообщили в полиции.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.