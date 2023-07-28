В Кемерове проезд в общественном транспорте можно будет оплачивать через систему СБП

Фото: архивв "КП" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 1 августа проезд в общественном транспорте Кемерова можно будет оплачивать через Систему быстрых платежей. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Первое время опция будет доступна только при оплате через терминал кондуктора, но позже к системе подключат и валидаторы – требуется время, чтобы «перепрошить» и настроить их.

- Этот способ оплаты можно использовать, даже если банковская карта по каким-то причинам оказалась в стоп-листе - QR-код сработает, - пояснили в городском Управлении единого заказчика транспортных услуг.

Для оплаты проезда через СБП пассажирам будет нужен только смартфон и установленное на нем мобильное приложение (банка либо СБПэй). Подтвердить оплату можно будет, предъявив контролеру электронный чек из банковского приложения.

Стоимость проезда как по физической банковской карте, так и при оплате через СБП составит 27 рублей.

Сейчас специалисты УЕЗТУ тестируют новый способ оплаты проезда и учат кондукторов и контролеров работе с системой.