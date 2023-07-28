В Кузбассе в ДТП с грузовиком один человек погиб, еще двое пострадали

Фото: Инцидент Кузбасс / ВКонтакте

На кузбасской трассе в результате столкновения легковушки и грузовика один человек погиб, двое пострадали. Обстоятельства аварии рассказали в ГИББД.

ДТП случилось около 09:30 на 32-м километре трассы Р-255 «Сибирь». Водитель «Шевроле Круз» нарушил правила, выехал на встречную полосу и врезался в грузовой автомобиль «Ситрак». 28-летний автомобилист, сидевший за рулем легковушки, погиб на месте. Двое его пассажиров - мужчины 1997 и 1998 годов рождения – выжили, но сильно пострадали. Оба были госпитализированы.

На месте ДТП сейчас организовано реверсивное движение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В ГИБДД отметили, что в этом году было пресечено более 5 900 нарушений, связанных с выездом на встречную полосу, а также нарушений правил расположения транспорта на проезжей части.