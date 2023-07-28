В Кузбассе август ожидается теплым

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Согласно предварительным прогнозам, август по температурам будет немного выше климатической нормы. Об этом сообщили синоптики Кемеровского гидрометцентра.

Что касается ближайших дней, то в конце июля и вплоть до 6 августа погода в Кузбассе сильно не изменится. Наш регион будет по-прежнему находиться в малоградиентном поле, без резких колебаний температуры воздуха и атмосферного давления. В дневные часы температурный фон будет в пределах +22...+27 градусов, в ночные около +12...+17 градусов. Ожидаются летние кратковременные дожди, грозы. При сильных дождях со шквалистым усилением ветра. В ночные и утренние часы возможны туманы.