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НовостиОбщество28 июля 2023 8:15

В Кузбассе август ожидается теплым

По прогнозам синоптиков Кемеровского гидрометцентра, последний летний месяц по температурам будет выше климатической нормы
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Олег УКЛАДОВ

Согласно предварительным прогнозам, август по температурам будет немного выше климатической нормы. Об этом сообщили синоптики Кемеровского гидрометцентра.

Что касается ближайших дней, то в конце июля и вплоть до 6 августа погода в Кузбассе сильно не изменится. Наш регион будет по-прежнему находиться в малоградиентном поле, без резких колебаний температуры воздуха и атмосферного давления. В дневные часы температурный фон будет в пределах +22...+27 градусов, в ночные около +12...+17 градусов. Ожидаются летние кратковременные дожди, грозы. При сильных дождях со шквалистым усилением ветра. В ночные и утренние часы возможны туманы.