МТС: новосибирцы и москвичи в Кузбассе отдыхали в горах, а петербуржцы изучали динозавров

Фото: филиал ПАО «МТС» в Кемеровской области.

Больше всего гостей с начала лета Кузбасс принял из Новосибирской и Томской областей, Красноярского и Алтайского края, а также из Москвы. Одним из самых привлекательных мест для гостей Кемеровской области летом остается Шерегеш. Курорт позиционируется как круглогодичный, предлагая летом насыщенную мероприятиями и фестивалями программу. Помимо жителей вышеперечисленных регионов, Big Data МТС зафиксировала в Шерегеше туристов со всей Росси: Санкт-Петербурга, Коми, городов Урала, Поволжья, Краснодарского края, Тюмени, Омска, ХМАО, ЯНАО, Хакаси и так далее. В основном в Шерегеше туристы останавливаются на 3-7 дней. Причем доля таковых по сравнению с прошлым годом выросла с 19 до 24%.

Фото: филиал ПАО «МТС» в Кемеровской области.

В Горной Шории туристы также посещали дайв-курорт Темир в поселке Темирату, посёлок Усть-Кабырза, откуда начинаются сплавы по Мрас-Су и туры в Шорский национальный парк. Природа Шории привлекла жителей Центральной России, Краснодарского края, Санкт-Петербурга и Дальнего Востока. На Поднебесные зубья в Кузнецком Алатау в начале лета отправились любители походов в горы со всей Сибири, а также Приморья, Забайкалья и Санкт-Петербурга. Кроме того, петербуржцы чаще всего из жителей несибирских городов бывали в палеонтологическом комплексе в деревне Шестаково.

«Тренд последних лет на внутренний и местный туризм способствует популярности отдыха в Сибири и Кузбассе. У нас есть невероятно красивые места, национальный колорит коренных народов, индустриальные достопримечательности, памятники истории и культуры. Big Data МТС позволяет анализировать турпотоки чтобы прогнозировать нагрузку на сеть и проводить модернизацию там, где это необходимо в первую очередь. Большие данные также могут помочь в развитии туристической инфраструктуры региона, чему в области уделяется все больше внимания», — отмечает директор МТС в Кузбассе Руслан Бекиров.