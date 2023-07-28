Помощник Президента России оценил реализацию экологической программы в Новокузнецке

Природоохранная программа завода включена в федеральный проект «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

Помощник Президента России Максим Орешкин и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в ходе визита высокого гостя в столицу южной агломерации региона, обсудили экологическую программу Новокузнецкого алюминиевого завода.

Они лично посетили завод, где сейчас корпусах электролизного производства идет модернизация. Также губернатор и помощник Президента России осмотрели новейшие газоочистные установки «сухого» типа.

- Новокузнецк - промышленный центр Кузбасса, поэтому его включение в экологический нацпроект оказало значительное влияние на ситуацию в городе. Крупнейшие предприятия региона внедряют новые природоохранные технологии, — подчеркнул глава региона Сергей Цивилев.

- Самое главное — что с каждым годом объем выбросов уменьшается, идут инвестиции, это правильная тенденция. При этом программа экологической модернизации распланирована по 2026 год, соответственно, ситуация ежегодно будет улучшаться, — отметил Максим Орешкин.

Напомним, природоохранная программа завода включена в федеральный проект «Чистый воздух» нацпроекта «Экология».