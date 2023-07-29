Ревнивому жителю Кузбасса предъявлено обвинение в убийстве

Фото: СУ СКР по Кемеровской области - Кузбассу

По версии следствия, 42-летний беловчанин в ходе бытового конфликта ударил 33-летнего знакомого ножом. От полученных телесных повреждений тот скончался на месте.

Причиной конфликта стала ревность.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Кемеровской области - Кузбассу, подозреваемому предъявлено обвинение в убийстве по ч.1 ст. 105 УК РФ.

При взаимодействии следователей СК России и сотрудников полиции фигуранта задержали, по ходатайству органов следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следователем СК России проведен осмотр места происшествия, допрошены очевидцы. Расследование уголовного дела продолжается.